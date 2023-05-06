Приблизительно к 40 годам в организме запускаются механизмы старения, что приводит к неизбежным возрастным изменениям. Замедление метаболизма ведёт к уменьшению затрат энергии и активности обмена веществ. Поэтому после 40 лет важно следить за пищевыми привычками, чтобы сохранить качество жизни, передаёт РБК.
По мнению экспертов, с возрастом увеличивается риск развития гастрита, при котором хроническое воспаление повреждает клетки, ответственные за выработку желудочной кислоты. Это может негативно сказаться на усвоении полезных микроэлементов, таких как витамин B12, кальций, железо и магний. С возрастом необходимо увеличивать приём питательных веществ, одновременно сокращая потребление калорий.
Кроме того, возраст усугубляет склонность к обезвоживанию. Это связано с тем, что ощущение жажды регулируется рецепторами, находящимися в мозге и по всему организму, которые могут с возрастом стать менее чувствительными. Если пожилые люди не получают достаточно жидкости, то это приводит к серьёзным последствиям, таким как затруднения в усвоении лекарств и ухудшение общего состояния здоровья. Поэтому особенно важно потреблять достаточное количество воды.
Для людей старшего возраста (после 60 лет) диетологи и врачи рекомендуют следующее:
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