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"Поможет регулировать аппетит и сбросить вес": Врачи назвали самый полезный орех

1:18
Здоровье

Ученые из Австралии провели исследование, из которого стало известно, что миндаль может помочь контролировать вес человека, поскольку он помогает ему чувствовать себя более сытым.

"Поможет регулировать аппетит и сбросить вес": Врачи назвали самый полезный орех
Фото: pixabay.com

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на данные анализа, люди, употребляющие от 30 до 50 граммов миндаля, потребляют на 72 калории меньше во время следующего приема пищи. Орехи являются хорошим источником белка и клетчатки, что помогает уменьшить чувство голода.

Доктор Шарайа Картер считает, что регулирование аппетита может помочь в управлении весом. Она подчеркивает, что улучшение гормональных реакций может помочь регулировать аппетит и привести к потере веса.

Картер объясняет, что определенные гормоны играют роль в развитии аппетита, а миндаль помогает контролировать его. Орехи, в частности, оказались особенно полезными в этом отношении.

В итоге исследование показало, что у людей, употребляющих миндаль, наблюдаются изменения в гормонах аппетита, что, возможно, помогает им есть меньше. Исследование также показало, что этот вид ореха может быть полезен в долгосрочном контроле веса.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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