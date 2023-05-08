Врачи развеяли 5 популярных мифов о фруктах

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фрукты, так же как и овощи, являются необходимой частью здорового рациона, однако вокруг некоторых из них существуют мифы.

Фото: pixabay.com

Один из мифов заключается в том, что высокое содержание витамина C встречается главным образом только в лимонах. Однако апельсины содержат такое же количество витамина C, а при простуде лучше употреблять грейпфрут, который обладает большим противовирусным действием.

Также давно считается, что червивое яблоко является признаком его натуральности и отсутствия химических веществ. Но современные фермеры научились обрабатывать деревья органическими методами.

Многие также считают яблоки источником железа, но они содержат всего лишь 1% суточной нормы железа. Зато яблочные полифенолы – это важные антиоксиданты. Поэтому их не следует исключать из рациона.

Ананасы и папайя, вопреки распространенному мифу, не расщепляют жиры, но расщепляют белки. При этом в них содержится около двух чайных ложек сахара.

Наконец, утверждения о негативной калорийности у твердых фруктов являются ложными и являются результатом некомпетентных рекомендаций диетологов.

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ПРАВДА и МИФЫ о ФРУКТАХ | Доктор 24