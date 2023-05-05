Врач Михалева предупредила о вреде неправильного употребления витаминов

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При приёме витаминов нельзя превышать допустимые дозировки. Об этом заявила врач-диетолог, врач-эндокринолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Фото: pixabay.com

Переизбыток витаминов оказывает токсическое влияние на организм.

"Сейчас участились случаи токсических гепатитов, то есть у людей развивается воспаление печени — гепатит, который может приводить к очень печальным последствиям, в том числе летальному исходу. Поэтому нужно быть очень осторожными при приёме больших доз витаминов", — предупредила Михалева в беседе с "Известиями".

При переизбытке витамина Д происходит кальцификации органов и мягких тканей. Возможно формирование почечных камней. Кальций часто откладывается на стенках сосудов, из-за чего они становятся плотными и хрупкими.

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О вреде переизбытка витаминов