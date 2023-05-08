Вредная еда: макароны, рис и картофель

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, что макароны, рис и картофель — это необязательные гарниры в рационе россиян, сообщает эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: pixabay.com

Причина в том, что эти гарниры содержат много крахмала и простых углеводов, что может привести к быстрому набору веса. Поэтому лучше заменить их на белковую пищу, такую как мясо или рыба.

Однако, если вы все же хотите включить гарнир в свой рацион, то лучше выбрать более здоровые варианты, такие как

фасоль,

зеленые салаты,

тыква,

кабачки,

шпинат,

огурцы,

помидоры,

морковь

и свекла.

Также не забывайте пить много простой воды.

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Прочь картошку и рис: чем ЗАМЕНИТЬ надоевшие ГАРНИРЫ?