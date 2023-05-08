Оказывается, что макароны, рис и картофель — это необязательные гарниры в рационе россиян, сообщает эндокринолог Зухра Павлова.
Причина в том, что эти гарниры содержат много крахмала и простых углеводов, что может привести к быстрому набору веса. Поэтому лучше заменить их на белковую пищу, такую как мясо или рыба.
Однако, если вы все же хотите включить гарнир в свой рацион, то лучше выбрать более здоровые варианты, такие как
Также не забывайте пить много простой воды.
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