Для каких людей может быть опасен укроп

0:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"ИноСМИ" сообщает, что полезные свойства укропа, одного из самых популярных растений в кулинарии, известны давно. Однако не всем он может быть полезен.

Фото: https://healthyasks.com/

Согласно противопоказаниям, с большой осторожностью его следует применять в пищу беременным женщинам и людям с пониженным давлением.

В целом же, укроп богат

витаминами (С, В, Р),

каротином,

железом,

фосфором,

кальцием

и калием.

Используется не только в кулинарии, но и в косметических целях.

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Укроп. Польза и вред для здоровья.