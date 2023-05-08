"ИноСМИ" сообщает, что полезные свойства укропа, одного из самых популярных растений в кулинарии, известны давно. Однако не всем он может быть полезен.
Согласно противопоказаниям, с большой осторожностью его следует применять в пищу беременным женщинам и людям с пониженным давлением.
В целом же, укроп богат
Используется не только в кулинарии, но и в косметических целях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польские власти продолжают провоцировать Россию на военную агрессию, но это грозит катастрофическими последствиями, уверен аналитик Рональд Баразон.