Диетолог Лиза Янг рассказала, каким должен быть завтрак для людей, которые намерены избавиться от лишнего веса. Для этого стоит употреблять белки и клетчатку, отметила специалист.

В интервью изданию Eat This, Not That! она порекомендовала утром есть куриные яйца. В них содержатся аминокислоты, белок и другие питательные вещества. Даже маленькая порция омлета насытит человека, сказала эксперт.

По её словам, худеющим людям стоит употреблять овсянку. Так они получат растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение. Диетолог посоветовала посыпать кашу свежими ягодами. В них тоже есть клетчатка, сообщила собеседница журналистов.

Вместе с этим Янг призвала заменить выпечку на цельнозерновой хлеб. Также специалист выступила за добавление семян льна и чиа в смузи.

"Льняное семя содержит как нерастворимую, так и растворимую клетчатку, которая очень важна для здоровья кишечника", — заявила эксперт.

