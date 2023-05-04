Nature: учёные выяснили, почему с возрастом седеют волосы

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые заявили, что волосы в процессе старения не теряют свой цвет, из-за чего становится седыми. Они просто погружается в сон. Об этом сообщает издание Nature.

Фото: Unsplash

Американские и японские учёные выяснили, что старые меланоциты в зародышевой зоне волос истощаются, а новые не появляются. Они доказали, что цвет волос зависит не от количества меланоцитов, а от активности стволовых клеток в волосяных фолликулах.

Меланоциты — это тип клеток, которые производят пигмент меланин, который является основным пигментом кожи, волос и глаз. Они находятся в эпидермисе кожи и играют важную роль в определении цвета кожи и волос. Меланин также защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, которые могут повредить ДНК и привести к развитию рака кожи.

Учёные наблюдали за седеющими мышами. Они выяснили, что клетки пигмента становятся пассивными и перестают вырабатывать краски, что приводит к появлению седины. Однако, пока не найден способ активировать эти клетки и вернуть цвет волосам. Для этого нужны дополнительные исследования.

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