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Дантист Азад Эйрумлу заявил, что сухость во рту человека может быть признаком пяти заболеваний

0:56
Здоровье

Многие не обращают внимания на сухость во рту. Однако она может быть симптомом опасных заболеваний, пишет Mirror.

Дантист Азад Эйрумлу заявил, что сухость во рту человека может быть признаком пяти заболеваний
Фото: https://oir.mobi/

Дантист Азад Эйрумлу из ведущей британской частной стоматологической фирмы Banning Dental Group допустил, что постоянная сухость во рту является признаком диабета, инсульта, ВИЧ, болезни Альцгеймера и синдрома Шегрена.

"Сухость во рту обычно сопровождается ощущением липкости, сухостью или болью в горле, а также затруднённым жеванием, глотанием и неприятным запахом изо рта. Если вы замечаете у себя такие постоянные симптомы, следует обратиться к врачу", — сообщил эксперт.

Слюна помогает "смывать" остатки пищи, нейтрализовать кислоты, вырабатываемые бактериями. Также она предотвращает кариес, содержит важные ферменты, помогающие процессу пищеварения.

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Про сухость во рту
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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