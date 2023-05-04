Дантист Азад Эйрумлу заявил, что сухость во рту человека может быть признаком пяти заболеваний

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие не обращают внимания на сухость во рту. Однако она может быть симптомом опасных заболеваний, пишет Mirror.

Фото: https://oir.mobi/

Дантист Азад Эйрумлу из ведущей британской частной стоматологической фирмы Banning Dental Group допустил, что постоянная сухость во рту является признаком диабета, инсульта, ВИЧ, болезни Альцгеймера и синдрома Шегрена.

"Сухость во рту обычно сопровождается ощущением липкости, сухостью или болью в горле, а также затруднённым жеванием, глотанием и неприятным запахом изо рта. Если вы замечаете у себя такие постоянные симптомы, следует обратиться к врачу", — сообщил эксперт.

Слюна помогает "смывать" остатки пищи, нейтрализовать кислоты, вырабатываемые бактериями. Также она предотвращает кариес, содержит важные ферменты, помогающие процессу пищеварения.

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Про сухость во рту