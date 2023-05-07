Вкрутую или всмятку: какие яйца полезнее?

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куриные яйца содержат все незаменимые для человека аминокислоты, которые присутствуют не только в белке, но и в желтке.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Они также содержат ряд витаминов группы В, витамины А и D, фосфор, селен, цинк и кальций. Но какие яйца полезнее: сваренные всмятку или вкрутую? Ответ на этот вопрос дают "Белновости".

Как отмечается в источнике, слишком сильная термическая обработка приводит к потере питательной ценности яиц, поэтому варить их лучше не дольше 4-5 минут.

Кроме того, яйца, сваренные всмятку, лучше усваиваются организмом.

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