"Суперпродукт для диабетиков": диетолог назвал самый полезный продукт

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал морковь суперпродуктом для диабетиков благодаря ее насыщающей способности и низкому гликемическому индексу.

Фото: pixabay.com

"У моркови низкий гликемический индекс — около 30-32 процентов. В ней всего пять-шесть граммов углеводов на 100 граммов", — сказал он в программе "О главном" на телеканале "Россия 1".

Причем, по словам Гинзбурга, этот овощ полезен не только в сыром виде, но и в вареном или тушеном виде, поскольку не теряет своих полезных свойств при варке.

Кроме того, большое количество пищевых волокон в моркови помогает снизить общий гликемический индекс при употреблении с другими продуктами.

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