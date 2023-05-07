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Назван секретный ингредиент для картофельного пюре

0:39
Здоровье

Добавление сырого яйца в картофельное пюре — распространенная уловка, позволяющая придать блюду более привлекательный вид, даже если овощи не очень свежие, сообщают "Белновости".

Назван секретный ингредиент для картофельного пюре
Фото: pixabay.com

По словам источника, яйцо не влияет на вкус пюре. Это просто делает его более воздушным, а желток добавляет приятный цвет. Кроме того, яйцо может пригодиться для придания блюду причудливой формы, например пирамиды. Без яйца пюре быстро потеряет форму.

Опытные повара утверждают, что на шесть картофелин, 100 граммов молока и 20 граммов сливочного масла достаточно одного яйца.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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