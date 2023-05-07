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"Запрещено диабетикам": врач-эндокринолог назвала опасные продукты

Здоровье

Список продуктов, которые ни в коем случае нельзя употреблять диабетикам, назвала врач-эндокринолог Татьяна Горбунова, сообщает teleprogramma.pro.

"Запрещено диабетикам": врач-эндокринолог назвала опасные продукты
Фото: pixabay.com

Во главе черного списка находятся

  • рис,
  • хлеб,
  • фрукты
  • и сахар.

Высокое содержание углеводов в этих продуктах быстро преобразуется в энергию и повышает уровень сахара в крови.

В этот список также включены

  • финики,
  • рисовая лапша,
  • пиво,
  • песочное печенье,
  • арбузы,
  • макароны,
  • картофель,
  • пончики,
  • мед,
  • мороженое,
  • вареная морковь,
  • сладкая консервированная кукуруза,
  • тыква,
  • упакованный апельсиновый сок,
  • пшено,
  • молочный шоколад,
  • желе,
  • пельмени
  • и репа.

Однако полностью исключать из рациона углеводы не рекомендуется, так как это может нарушить баланс.

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Что можно и нельзя есть при сахарном диабете?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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