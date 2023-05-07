"Запрещено диабетикам": врач-эндокринолог назвала опасные продукты

Список продуктов, которые ни в коем случае нельзя употреблять диабетикам, назвала врач-эндокринолог Татьяна Горбунова, сообщает teleprogramma.pro.

Фото: pixabay.com

Во главе черного списка находятся

рис,

хлеб,

фрукты

и сахар.

Высокое содержание углеводов в этих продуктах быстро преобразуется в энергию и повышает уровень сахара в крови.

В этот список также включены

финики,

рисовая лапша,

пиво,

песочное печенье,

арбузы,

макароны,

картофель,

пончики,

мед,

мороженое,

вареная морковь,

сладкая консервированная кукуруза,

тыква,

упакованный апельсиновый сок,

пшено,

молочный шоколад,

желе,

пельмени

и репа.

Однако полностью исключать из рациона углеводы не рекомендуется, так как это может нарушить баланс.

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