"Запрещено диабетикам": врач-эндокринолог назвала опасные продукты

Список продуктов, которые ни в коем случае нельзя употреблять диабетикам, назвала врач-эндокринолог Татьяна Горбунова, сообщает teleprogramma.pro.
Во главе черного списка находятся
Высокое содержание углеводов в этих продуктах быстро преобразуется в энергию и повышает уровень сахара в крови.
В этот список также включены
Однако полностью исключать из рациона углеводы не рекомендуется, так как это может нарушить баланс.
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