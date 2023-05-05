"Помогает успокоить нервную систему": эксперт назвал пользу безалкогольного пива

Врач-нарколог Марина Калюжная рассказала о пользе безалкогольного пива для здоровья, сообщается в статье "Доктора Петра".
По словам специалиста, безалкогольное пиво содержит антиоксиданты и небольшое количество витаминов группы В, которые помогают успокоить нервную систему и снизить уровень стресса и раздражительность.
Влияние безалкогольного пива на сердечно-сосудистую систему также оказалось значительным. В некоторых случаях этот напиток может заменить лекарство, снижающее свертываемость крови, которое назначают тем, кто перенес инфаркт, отметила врач.
Однако нарколог не рекомендует чрезмерное употребление этого сорта пива, так как в нем содержатся фитоэстрогены — аналоги женских половых гормонов, способные снижать мужскую потенцию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.