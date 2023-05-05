"Помогает успокоить нервную систему": эксперт назвал пользу безалкогольного пива

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нарколог Марина Калюжная рассказала о пользе безалкогольного пива для здоровья, сообщается в статье "Доктора Петра".

Фото: ya.ru

По словам специалиста, безалкогольное пиво содержит антиоксиданты и небольшое количество витаминов группы В, которые помогают успокоить нервную систему и снизить уровень стресса и раздражительность.

Влияние безалкогольного пива на сердечно-сосудистую систему также оказалось значительным. В некоторых случаях этот напиток может заменить лекарство, снижающее свертываемость крови, которое назначают тем, кто перенес инфаркт, отметила врач.

Однако нарколог не рекомендует чрезмерное употребление этого сорта пива, так как в нем содержатся фитоэстрогены — аналоги женских половых гормонов, способные снижать мужскую потенцию.

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