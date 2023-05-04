Медики рассказали об основных симптомах и методах борьбы с конъюнктивитом

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи рассказали, какие бывают виды конъюнктивита.

Фото: gemotest.ru

Специалисты выделяют насколько видов конъюнктивита: аллергический и вирусный. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

При аллергическом конъюнктивите характерны такие симптомы, как отёк и покраснение глаз, слёзоотделение, а также зуд. Чтобы снять эти симптомы, обычно принимают антигистаминные средства. Помимо таблеток существуют глазные капли, которые помогают снизить зуд в течение нескольких минут, отмечает замруководителя по науке НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ "Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского" Елена Вишнева.

Чтобы снизить воздействие аллергического конъюнктивита на организм, следует проходить профилактические терапии. Для этого нужно обратиться к врачу-аллергологу. Также важно соблюдать базовые принципы гигиены, подчёркивает Вишнева. Нужно поддерживать гигиену рук, умываться после прогулки и менять одежду, чтобы избавиться от следов аллергенов.

При вирусном конъюнктивите на фоне ОРВИ обычно наблюдается покраснение глаз, могут быть выделения из них, пояснила врач-офтальмолог Алла Егорова. В данном случае следует прибегать к комбинированной терапии, например, "глюкокортикостероид + антибиотик".

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Конъюнктивит – симптомы и способы лечения