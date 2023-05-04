Учёные выявили ещё одно осложнение сахарного диабета, которое поражает лёгкие

Учёным удалось доказать, что сахарный диабет может вызывать поражения лёгких. Ранее специалисты утверждали, что болезнь негативно влияет на множество органов, но не на дыхательную систему. Сахарный диабет второго типа нарушает работу сосудов, сердца, мозга, почек, а также выводит из строя иммунную систему.

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Профессор из Университета Суррея Инга Прокопенко проанализировала данные почти 500 тысяч участников 17 крупных исследований. Она изучила функцию лёгких с помощью стандартных тестов, применила статистические методы и доказала, что высокий уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа влияет на дыхательную систему.

Моделирование показало, что увеличение среднего уровня сахара в крови с 4 ммоль/л до 12 ммоль/л может привести к снижению вместимости и функции лёгких на 20 процентов.

"Мы надеемся, что наше открытие станет первым шагом к повышению осведомлённости врачей и приведёт к более ранней диагностике и лечению заболеваний лёгких у этих пациентов", — сообщила Прокопенко на научной конференции Diabetes UK.

Доктор Бен Джонс подчеркнул, что диабет второго типа всё чаще затрагивает людей молодого возраста.

"На качество жизни людей, живущих с диабетом, могут влиять многочисленные осложнения, и наше исследование показывает, что заболевание лёгких является одной из недооцененных особенностей этого состояния", — указал он.

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