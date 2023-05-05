Названы два способа разморозки мяса

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное размораживание мяса может быть длительным процессом, а быстрые методы, такие как разморозка в микроволновой печи или горячая вода, могут привести к потере качества и вкуса.

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Однако есть два метода, которые позволяют быстро разморозить любой вид мяса и избежать этих проблем, сообщает rsute.ru.

Первый метод: растворите одну столовую ложку сахара в воде, нагретой до 40 градусов Цельсия, и поместите мясо в смесь на 10 минут. Мясо станет достаточно нежным, чтобы его можно было легко резать.

Второй метод предполагает поддержание температуры воды ниже 60 градусов по Цельсию и помещение замороженного мяса в плотно закрывающийся пакет. Через 10-15 минут оно также будет пригодно для нарезки и варки.