МК: учёные опубликовали рейтинг вредности напитков для пациентов с сахарным диабетом

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Корреспонденты "МК", проанализировав работы учёных, опубликованных в медицинском журнале BMJ, представили рейтинг вредности популярных напитков в порядке убывания на основе исследований, проведённых среди людей с сахарным диабетом второго типа. По итогам анализа специалисты присвоили жидкостям коэффициенты риска смертности.

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa

Первое место получили напитки с добавленным сахаром и цельное молоко. Второе заняли фруктовые соки, а следом — жидкости с подсластителями. Далее следуют обезжиренное молоко, чай, вода, кофе.

"Любопытно, что если после установки диагноза пациент отказывался от напитков с добавленным сахаром и переходил на напитки с подсластителями, или отказывался и от тех, и от других; если прекращал употреблять цельное молоко и фруктовые соки, а вместо них начинал пить чай, воду и кофе, риски снижались. Сильнее всего — для… кофе!" — отмечает "МК".

Несмотря на то, что исследование касалось только людей, болеющих диабетом, оно может быть актуально для всех.

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