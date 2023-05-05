Многие люди имеют нездоровые привычки в еде: чипсы, фастфуд, газированные напитки и другие обработанные продукты.
Некоторые заменяют фастфуд лапшой быстрого приготовления, бутербродами с колбасой и балуются сладостями и шоколадом. "Лайфхакер" подготовил несколько советов для тех, кто хочет изменить свои пищевые привычки в лучшую сторону.
Первым шагом является ведение дневника питания, чтобы определить свои привычки в еде и решить, какие из них заменить. Затем начните внедрять эти изменения, находя альтернативы нездоровым закускам,
и многое другое.
Внося небольшие изменения в свой рацион, вы постепенно выработаете более здоровые привычки в еде, которые окажут положительное влияние на ваше общее состояние здоровья и самочувствие. Помните, здоровое питание необходимо для здоровой жизни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.