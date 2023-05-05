Как убрать из рациона вредные продукты

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди имеют нездоровые привычки в еде: чипсы, фастфуд, газированные напитки и другие обработанные продукты.

Фото: pixabay.com

Некоторые заменяют фастфуд лапшой быстрого приготовления, бутербродами с колбасой и балуются сладостями и шоколадом. "Лайфхакер" подготовил несколько советов для тех, кто хочет изменить свои пищевые привычки в лучшую сторону.

Первым шагом является ведение дневника питания, чтобы определить свои привычки в еде и решить, какие из них заменить. Затем начните внедрять эти изменения, находя альтернативы нездоровым закускам,

ешьте фрукты и орехи вместо сладостей,

ешьте медленно и небольшими порциями,

ешьте только тогда, когда голодны,

и многое другое.

Внося небольшие изменения в свой рацион, вы постепенно выработаете более здоровые привычки в еде, которые окажут положительное влияние на ваше общее состояние здоровья и самочувствие. Помните, здоровое питание необходимо для здоровой жизни.