Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Обозреватель 19FortyFive описал "худший кошмар Байдена"
Эксперты рассказали о видах кист у собак: большинство нераковые
Карелия — лучшее место для семейного летнего отдыха 2023
Помощник Вячеслава Зайцева раскрыл правду о смерти модельера: "Он не болел"
Политический эксперт Джаралла: покинувший Украину Зеленский со страхом ждёт реакцию Путина на удар по Кремлю
"Ожирение может передаваться по наследству": диетолог высказал свое мнение
Марков и Баширов назвали слухи о новой волне мобилизации в России обычной ложью
Похороны модельера Зайцева обернулись скандалом: давка у гроба и мордобой
Бедрос Киркоров выразил уверенность в победе России на прощании с Зайцевым

Врач назвал продукты, которые лучше всего подходят для профилактики заболеваний

0:43
Здоровье

Чеснок, лук, клюква, черника и ромашковый чай обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает их пригодными в качестве профилактических продуктов при некоторых заболеваниях.

Врач назвал продукты, которые лучше всего подходят для профилактики заболеваний
Фото: pixabay.com

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, об этих продуктах лучше говорить как о профилактических мерах, укрепляющих здоровье, а не как о продуктах для лечения. Эти продукты особенно полезны при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

Важно понимать, что эти продукты не заменяют основную терапию, а скорее дополняют ее. Перед включением их в свой рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Врачи Уминают За Обе Щеки! Вот Что Творит Обычный Лук! Реальная Польза и Вред Репчатого Лука
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Обещание не убивать Зеленского потеряло силу: Россия ответит на удар по Кремлю

Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

Покушение на Путина изменит характер СВО
Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль
В Сети заявили об окружении сотни русских бойцов под Белогоровкой
Об опасности соли для больных диабетом рассказала врач-диетолог
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Страшное лето-2023: синоптики ждут три месяца аномальной жары "за 40 в тени"
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Последние материалы
Обозреватель 19FortyFive описал "худший кошмар Байдена"
Эксперты рассказали о видах кист у собак: большинство нераковые
Врач назвал продукты, которые лучше всего подходят для профилактики заболеваний
Карелия — лучшее место для семейного летнего отдыха 2023
Помощник Вячеслава Зайцева раскрыл правду о смерти модельера: "Он не болел"
"Шестое чувство" из подручных средств
Политический эксперт Джаралла: покинувший Украину Зеленский со страхом ждёт реакцию Путина на удар по Кремлю
Итоги первых дней контрнаступления ВСУ внушают оптимизм
"Ожирение может передаваться по наследству": диетолог высказал свое мнение
Марков и Баширов назвали слухи о новой волне мобилизации в России обычной ложью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников