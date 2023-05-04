Врач назвал продукты, которые лучше всего подходят для профилактики заболеваний

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чеснок, лук, клюква, черника и ромашковый чай обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает их пригодными в качестве профилактических продуктов при некоторых заболеваниях.

Фото: pixabay.com

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, об этих продуктах лучше говорить как о профилактических мерах, укрепляющих здоровье, а не как о продуктах для лечения. Эти продукты особенно полезны при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

Важно понимать, что эти продукты не заменяют основную терапию, а скорее дополняют ее. Перед включением их в свой рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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