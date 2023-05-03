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Врач Светлана Павличенко перечислила гражданам РФ продукты, провоцирующие гипертонию

0:53
Здоровье

Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала о продуктах, которые ведут к гипертонии. К ним эксперт отнесла чипсы, снеки, консервы и прочую еду с повышенным содержанием соли.

Врач Светлана Павличенко перечислила гражданам РФ продукты, провоцирующие гипертонию
Фото: naked-science.ru

"Соль создаёт дополнительную, ненужную нагрузку на сердце и сосуды", — пояснила врач изданию "Спорт-Экспресс".

По словам эксперта, в группе риска находятся и больные диабетом. Питание при данном заболевании должно включать минимальное количество соли. Важно постоянно контролировать её содержание в продуктах.

Следует проверять соль в составе полуфабрикатов. Павличенко советует готовить домашнюю еду, где можно самостоятельно регулировать количество данной добавки в пище. Вместо соли можно использовать пряности и специи.

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Питание при сахарном диабете
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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