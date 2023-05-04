Вода может вызвать старение? Ученые поделились исследованием

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно сообщению РИА Новости, российские ученые из Балтийского федерального университета им. И. Канта и Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова обнаружили, что присутствие соединений кремния в питьевой воде или пищевых добавках может вызывать иммунный ответ в организме, вызывая системное воспаление и ускорение процесса старения.

Фото: pixabay. com

Кремний — второй по распространенности химический элемент в земной коре. Его соединения обнаружены во всех тканях человека, животных и растений, а также во многих минералах, почвах и водах.

Ученые провели эксперименты на лабораторных животных и обнаружили, что кремний всасывается в кишечнике из водорастворимых силикатов и постоянно воздействует на организм.

"Ежедневный прием кремния с питьевой водой в концентрации 10 мг/л при употреблении по потребности инициирует иммунологическое воспаление и ускоряет естественное старение организма через несколько месяцев", — выяснили авторы эксперимента.

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