Спасатель Гофштейн назвал недорогое средство для эффективной защиты от клеща

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сейчас клещи находятся в самой активной фазе. Паразиты проснулись после долгой зимы злыми и голодными.

Фото: pixabay.com

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн отметил, что от укуса кровососущих насекомых может помочь репеллент, где главное действующее вещество — циперметрин. Однако это довольно дорогое средство, поэтому более бюджетный аналог можно приобрести в хозяйственном магазине, а не в аптеке.

"У них есть такой препарат "Ципертрин" для обработки садовых участков. Он стоит относительно дёшево, причём ещё разводится, и если этим препаратом побрызгать одежду и выйти к клещу в гости, то клещ с отвращением от вас отвернётся. Таким образом можно неплохо сэкономить", — отметил эксперт в беседе с Телеканалом "360".

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