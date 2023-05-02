InfoNIAC.ru: дневной сон больше получаса представляет угрозу для здоровья

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из Китая заметили, что дневной отдых может иметь негативное влияние на человеческий организм. Учёные проанализировали больше 313 тысяч людей, которые устраивали себе дневную сиесту. Исследователи пришли к выводу, что при сне более чем 60 минут увеличиваются риски преждевременной смерти на 30% от всех причин и на 34% — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: pixabay. com

Сон продолжительностью более получаса увеличивает вероятность ожирения, высокого кровяного давления и метаболического синдрома. Это может привести к развитию диабета второго типа.

Эксперты отметили, что для восстановления достаточно 10-20 минут сна, передаёт InfoNIAC.ru.

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Про пользу дневного сна