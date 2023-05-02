Специалисты из Китая заметили, что дневной отдых может иметь негативное влияние на человеческий организм. Учёные проанализировали больше 313 тысяч людей, которые устраивали себе дневную сиесту. Исследователи пришли к выводу, что при сне более чем 60 минут увеличиваются риски преждевременной смерти на 30% от всех причин и на 34% — от сердечно-сосудистых заболеваний.
Сон продолжительностью более получаса увеличивает вероятность ожирения, высокого кровяного давления и метаболического синдрома. Это может привести к развитию диабета второго типа.
Эксперты отметили, что для восстановления достаточно 10-20 минут сна, передаёт InfoNIAC.ru.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.