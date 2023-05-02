Диетолог Макиша перечислила рационы питания в разгрузочные дни

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как правильно устраивать разгрузочный день.

Фото: doctorbormental.ru

Как сообщает Москва 24, разгрузочные дни можно устраивать даже в случаях, когда нет проблем с ЖКТ или лишним весом. По словам специалиста, эта процедура помогает "подрезать" лишние калории, если в какой-то из дней мы набрали их больше обычного.

В разгрузочный день калорийность пищи за сутки должна составлять 500-1000 килокалорий. В конечном итоге это поможет убрать примерно 1000 лишний калорий, если они были набраны, отмечает диетолог.

Особенно важно в разгрузочные дни следить, чтобы не было ощущения голода. Именно поэтому следует распределить употребление пищи в течение дня. Лучше отдать своё предпочтение белковым продуктам. Например, это может быть 500-600 граммов куриной грудки и 300-00 граммов овощей без масла.

Также для разгрузки можно выбрать 500 граммов творога распределив его на три приёма. К этому продукту можно добавить ягоды или подсластитель из стевии или сукралозы.

Кроме того, разгрузочный рацион может состоять только из фруктов, отмечает Макиша. В частности, это должно быть 1-1,5 килограмма разных фруктов. Калорийность такого рациона составит всего 500 калорий.

Еще одним вариантом для разгрузки может стать кефир. Употребление одного литра кефира в течение дня составит 400 килокалорий.

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