Врач рассказал, у кого может случиться инфаркт от сильного испуга

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфаркт действительно может случиться, если человек сильно испугается. Такие случаи, к счастью, довольно редки, обычно всё обходится учащённым сердцебиением. Об этом рассказал врач-кардиолог Алексей Жито в беседе с "Доктором Питером".

По словам специалиста, риск получить инфаркт от испуга есть в первую очередь у пациентов с различными патологиями сердца или другими сопутствующими заболеваниями.

Частота сердечных сокращений при сильном испуге повышается, пульс увеличивается, а сердцу требуется больше кислорода, объяснил эксперт.

"Если в этот момент сосуды забиты или у напугавшегося человека имеется другое состояние, например анемия, то вполне возможен инфаркт миокарда", — заключил доктор.

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