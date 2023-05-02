Депздрав Москвы считает ситуацию по кори в столице некритической

В столичном департаменте здравоохранения не считают ситуацию с корью в Москве критической. Однако единичные случаи заражения имеются.

В Москве фиксируются единичные случаи заражения корью, но ситуация не является критической и контролируется санитарными органами. Такая информация опубликована на официальном сайте Московского департамента здравоохранения.

"В СМИ распространяется информация о росте заболеваемости корью, — говорится в заявлении. — В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле".

Эксперты Депздрава также отмечают, что вакцинация от кори в Москве продолжается, и особое внимание врачи уделяют младшей возрастной группе. Прививают в первую очередь детей, чтобы создать адекватный уровень популяционного иммунитета на многие годы вперёд.

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