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О симптомах заболевания может говорить повышенный уровень глюкозы в крови

1:03
Здоровье

Российские врачи рассказали о нормальном уровне глюкозы в крови. От неё зависит работа поджелудочной железы. Лишние объёмы сахара преобразуются в организме в гликоген, который является своего рода энергетическим запасом, пишет Lenta.ru.

О симптомах заболевания может говорить повышенный уровень глюкозы в крови

Нормальным является показатель глюкозы в диапазоне 4-5,6 ммоль/л. Анализ сдаётся утром натощак.

Врач-эндокринолог Софья Цатурян отметила, что 5,6-6,1 ммоль/л может говорить о преддиабетном состоянии. Если уровень сахара выше 6,1 ммоль/л, то это указывает на диабет.

Иногда эти показатели не учитываются. Например, у беременных нормой считается уровень сахара в пределах от 3,3 до 5,0 ммоль/л. Показатель выше 5,2 может говорить о гестационном диабете.

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Симптомы диабета
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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