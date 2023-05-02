О симптомах заболевания может говорить повышенный уровень глюкозы в крови

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские врачи рассказали о нормальном уровне глюкозы в крови. От неё зависит работа поджелудочной железы. Лишние объёмы сахара преобразуются в организме в гликоген, который является своего рода энергетическим запасом, пишет Lenta.ru.

Нормальным является показатель глюкозы в диапазоне 4-5,6 ммоль/л. Анализ сдаётся утром натощак.

Врач-эндокринолог Софья Цатурян отметила, что 5,6-6,1 ммоль/л может говорить о преддиабетном состоянии. Если уровень сахара выше 6,1 ммоль/л, то это указывает на диабет.

Иногда эти показатели не учитываются. Например, у беременных нормой считается уровень сахара в пределах от 3,3 до 5,0 ммоль/л. Показатель выше 5,2 может говорить о гестационном диабете.

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Симптомы диабета