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Врач-уролог Степанов назвал симптом, который нельзя терпеть во избежание рака

0:54
Здоровье

Врач-уролог Никита Степанов назвал опасный симптом, при игнорировании которого мужчина может столкнуться с онкологией.

Врач-уролог Степанов назвал симптом, который нельзя терпеть во избежание рака

По его словам, дискомфорт, связанный с работой мочеполовой системы, должен стать "красным флагом" для пациента. Он порекомендовал срочно обратиться за медицинской помощью при следующих состояниях:

  • Ухудшение мочеиспускания, когда приходится просыпаться ночью для полного опорожнения мочевого пузыря;
  • Появление крови при походе в туалет.

Как пояснил эксперт в своём Telegram-канале, эти признаки являются уже не первыми симптомами рака, который может долгое время не заявлять о себе. Степанов призвал россиян каждый год проверять своё здоровье во избежание онкологических заболеваний.

Врач также посоветовал не терпеть почечную колику, а сразу вызывать скорую помощь.

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Все, что нужно знать об урологии. Страхи перед приемом
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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