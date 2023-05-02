Врач-уролог Никита Степанов назвал опасный симптом, при игнорировании которого мужчина может столкнуться с онкологией.
По его словам, дискомфорт, связанный с работой мочеполовой системы, должен стать "красным флагом" для пациента. Он порекомендовал срочно обратиться за медицинской помощью при следующих состояниях:
Как пояснил эксперт в своём Telegram-канале, эти признаки являются уже не первыми симптомами рака, который может долгое время не заявлять о себе. Степанов призвал россиян каждый год проверять своё здоровье во избежание онкологических заболеваний.
Врач также посоветовал не терпеть почечную колику, а сразу вызывать скорую помощь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.