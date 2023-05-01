Врач Зухра Павлова заявила гражданам РФ о вреде употребления кефира на ночь

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, стакан кефира перед сном может вызвать нарушение углеводного обмена и предиабетическое состояние. Данный напиток имеет высокий инсулиновый индекс, что приводит к усилению выработки гормона, вызывающего резкое снижение уровня глюкозы в крови.

"Разумеется, ваша печень примется усиленно её производить. А значит к утру вы проснётесь с повышенным уровнем глюкозы", — объяснила Павлова в беседе с aif.ru.

Регулярный "поздний ужин" кефиром перед сном может привести к гликемии натощак. Избыточное содержание сахара в крови провоцирует развитие диабета.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Польза и вред кефира