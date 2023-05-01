"Царьград" перечислил девять обычных продуктов, замедляющих старение

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные установили по итогам целого ряда исследований девять продуктов питания, которые способны улучшить самочувствие и замедлить старение организма. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев, сообщает "Царьград".

По словам специалиста, продлить молодость помогут такие вещества, как витамины А, биотин, антоциан, ликопин, селен, кремний, витамин С, витамин Е, и мононенасыщенные жирные кислоты.

Получить необходимое можно из обычных продуктов, которые желательно включить в свой рацион. Речь идёт о цитрусовых (лимоны, апельсины), свёкле, авокадо, красном винограде, ламинарии, бобовых, цельнозерновом хлебе, капусте любых видов, травяных и зелёных чаях.

Также доктор посоветовал не бояться употреблять в пищу мясо, подчеркнув, что полезнее всего индейка, баранина и курица.

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