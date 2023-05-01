Британские учёные разработали нейросеть для выявления рака лёгких на ранней стадии

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские учёные разработали технологию искусственного интеллекта, которая способна выявлять злокачественные опухоли на КТ-снимках с высокой степенью эффективности. Как утверждается, нейросеть поможет в диагностике рака на ранней стадии и повысит эффективность лечения.

Технология, которая на данный момент еще не получила названия, базируется на данных КТ-снимков порядка 500 пациентов с новообразованиями в лёгких. Модель прошла успешное тестирование и теперь будет проверяться на большем количестве раковых больных.

"Мы надеемся, что в будущем это улучшит раннее выявление и потенциально сделает лечение рака более успешным, выделяя пациентов с высоким риском и ускоряя их переход к более раннему вмешательству", — сказал один из разработчиков медицинской нейросети доктор Бенджамин Хантер, передает "РБК".

В настоящее время исследование находится на ранней стадии развития, поэтому полноценное внедрение технологии в медицинскую практику планируется через несколько лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.