Врач Александр Мясников назвал гражданам РФ признаки предиабета

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников сообщает, что предиабет является хроническим и потенциально смертельным заболеванием, которое быстро распространяется по всему миру. Важно распознать его вовремя, поскольку основная опасность заключается в том, что она может протекать бессимптомно.

"Предиабет — это когда сахар в крови уже не норма, но ещё не достиг диабетических показателей, — цитирует врача издание "Кубанские новости".

Мясников назвал указатели, которые могут помочь выявить начало сахарного диабета. В частности, врач предложил пройти анализ крови.

Доктор подчеркнул, что если уровень глюкозы в крови натощак составляет 5,6-6,9 ммоль/л, после "сахарной нагрузки" — 7,8-11,3, а гликозилированный гемоглобин находится на уровне 6,0-6,4, то это может свидетельствовать о предиабете. Он также отметил, что болезнь представляет собой угрозу перехода в диабет и атеросклероз сосудов, а также является независимым фактором риска для инфаркта и инсульта.

Мясников подчеркнул, что при обнаружении болезни необходимо уменьшить калорийность пищи, употреблять продукты с большим вниманием, много двигаться, в основном заниматься аэробными упражнениями, а также избавиться от лишних килограммов.

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Признаки предиабета – почему их нельзя игнорировать и как остановить развитие