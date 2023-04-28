Врач Неронов объяснил, по каким признакам надо выбирать мясо перед праздниками, чтобы не отправиться

Гастроэнтеролог Владимир Неронов заявил: чтобы не отравиться мясом, необходимо внимательно выбирать продукты. По словам специалиста, покупателям стоит изучить консистенцию, запах и цвет.

Как подчеркнул эксперт, мясо должно быть эластичным, не оставлять вмятин от нажатия. Безопасный продукт пахнет свежо и приятно, добавил врач.

Как сообщает Газета.Ru, собеседник издания предупредил, что некоторые продавцы пытаются замаскировать испорченное мясо. Его могут помыть веществом с хлором или уксусной кислотой, сказал Неронов.

"Запомните — мясо должно пахнуть мясом", — отметил он.

Также гастроэнтеролог призвал хранить маринованный продукт в холоде. Как пояснил врач, сметана и майонез являются средой для размножения бактерий.

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Мясоеды выбирают "гнилое" мясо