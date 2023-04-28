Врач Андрей Кондрахин рассказал, почему опасно прерывать курс приёма антибиотиков

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Андрей Кондрахин призвал ни в коем случае не прерывать курс приёма антибиотиков во избежание осложнений и возврата инфекции.

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на врача, временный отказ от антибиотиков сделает бактерии, находящиеся в организме, ещё более устойчивыми к подобным медпрепаратам. По словам специалиста, таблетки не успеют оказать правильное воздействие в случае прерывания курса их приёма. Он добавил, что болезнетворные бактерии так и не будут подавлены.

"Инфекция, от которой человек лечился, вернётся с новой силой", — подчеркнул Кондрахин.

Врач также предупредил о возможном приобретении хронической формы заболевания при прекращении приёма антибиотиков. Он посоветовал принимать эти препараты строго по рецепту.

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