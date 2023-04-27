Доктор Питер: врач назвал предметы быта, негативно влияющие на сердце и лёгкие

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На состояние здоровья сердца и лёгких оказывают негативное влияние различные предметы быта. Их перечислил доктор Амир Хан.

Подобное воздействие, по словам специалиста, дают аромалампочки и ароматические свечи из-за токсичных частиц, выделяющихся во время их горения.

Кроме того, на здоровье человека негативно сказываются освежители воздуха, лаки для волос, чистящие едкие порошки, дезодоранты-аэрозоли, жироудалители для ванной и кухни, добавил врач. В них содержатся органические летучие соединения, способные вызывать раздражение дыхательных путей, тошноту, головокружение, а также повреждать нервы и другие органы, приводит слова Хана "Доктор Питер".

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