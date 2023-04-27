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Доктор Питер: врач назвал предметы быта, негативно влияющие на сердце и лёгкие

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Здоровье

На состояние здоровья сердца и лёгких оказывают негативное влияние различные предметы быта. Их перечислил доктор Амир Хан.

Доктор Питер: врач назвал предметы быта, негативно влияющие на сердце и лёгкие

Подобное воздействие, по словам специалиста, дают аромалампочки и ароматические свечи из-за токсичных частиц, выделяющихся во время их горения.

Кроме того, на здоровье человека негативно сказываются освежители воздуха, лаки для волос, чистящие едкие порошки, дезодоранты-аэрозоли, жироудалители для ванной и кухни, добавил врач. В них содержатся органические летучие соединения, способные вызывать раздражение дыхательных путей, тошноту, головокружение, а также повреждать нервы и другие органы, приводит слова Хана "Доктор Питер".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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