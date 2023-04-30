"Крайне низкий риск вызвать пищевое отравление": врач назвала самый полезный фастфуд

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и диетолог Нурия Дианова определила самые безопасные виды фастфуда. По ее словам, пицца, бургеры и шаурма имеют крайне низкий риск вызвать пищевое отравление.

"Бургеры, как правило, делаются на больших, автоматизированных производствах. Бургеры вряд ли вызовут симптомы пищевого отравления. Я также не помню случаев, чтобы люди заболевали от пиццы, если только она не хранилась при комнатной температуре", — сказала Дианова в интервью изданию Радио Спутник.

Бургеры и пицца — самые безопасные варианты с точки зрения риска развития инфекций пищевого происхождения. Однако врач предупредила, что частое употребление этих блюд может привести к увеличению веса и обострению некоторых хронических заболеваний.

Диетолог добавила, что негативное влияние на пищеварительную систему оказывает практически любой вид фастфуда, за исключением шаурмы.

По словам Диановой, это блюдо имеет сбалансированный состав и вряд ли приведет к хроническим желудочно-кишечным заболеваниям или нарушению обмена веществ.

Как отметила специалист, шаурма — самый безопасный вариант фастфуда. Однако важно знать, как его готовят. Поэтому врач предостерегла от покупки шаурмы у уличных торговцев.

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