Назван самый полезный продукт при ОРВИ

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует множество домашних средств для лечения простуды и гриппа, но не все из них безопасны и эффективны, считает врач-терапевт компании "Инвитро" Иван Ромасов.

"Алкоголь сразу можно отнести к запрещенным веществам, так как его употребление во время простуды может усилить опьянение и привести к негативным последствиям", — сказал доктор.

Что касается восстановления сил во время болезни, то доказана эффективность отдыха, сна и обильного питья, добавил специалист.

Однако к популярным методам, таким как употребление чая с лимоном или имбирем и витамином С в шипучих таблетках, следует подходить с осторожностью, поскольку их избыток может нанести вред людям с проблемами пищеварения.

Одним из самых эффективных продуктов при простуде является мед. По словам врача, он отлично снимает кашель, ингаляции же над отварным картофелем принесут гораздо меньше пользы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.