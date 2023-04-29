Назван самый полезный продукт при ОРВИ

Существует множество домашних средств для лечения простуды и гриппа, но не все из них безопасны и эффективны, считает врач-терапевт компании "Инвитро" Иван Ромасов.
"Алкоголь сразу можно отнести к запрещенным веществам, так как его употребление во время простуды может усилить опьянение и привести к негативным последствиям", — сказал доктор.
Что касается восстановления сил во время болезни, то доказана эффективность отдыха, сна и обильного питья, добавил специалист.
Однако к популярным методам, таким как употребление чая с лимоном или имбирем и витамином С в шипучих таблетках, следует подходить с осторожностью, поскольку их избыток может нанести вред людям с проблемами пищеварения.
Одним из самых эффективных продуктов при простуде является мед. По словам врача, он отлично снимает кашель, ингаляции же над отварным картофелем принесут гораздо меньше пользы.
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