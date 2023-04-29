Топ-3 марок яблочного сока: Роскачество выделило самые лучшие

Роскачество провело испытания соков и соковой продукции, присвоив трем брендам российский Знак качества.
Как отмечается на сайте Роскачества, яблочный сок занимает второе место по популярности после апельсинового сока. Для исследования были взяты образцы от 33 популярных у россиян брендов.
Экспертиза показала, что все соки безопасны, а качество большинства марок не вызывало опасений у экспертов Роскачества.
Российский Знак качества присвоен трем торговым маркам:
Тестирование прошли и другие бренды, такие как
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