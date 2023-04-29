Топ-3 марок яблочного сока: Роскачество выделило самые лучшие

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роскачество провело испытания соков и соковой продукции, присвоив трем брендам российский Знак качества.

Как отмечается на сайте Роскачества, яблочный сок занимает второе место по популярности после апельсинового сока. Для исследования были взяты образцы от 33 популярных у россиян брендов.

Экспертиза показала, что все соки безопасны, а качество большинства марок не вызывало опасений у экспертов Роскачества.

Российский Знак качества присвоен трем торговым маркам:

"Дары Кубани", "Вико" и Rioba.

Тестирование прошли и другие бренды, такие как

"Агуша",

"Волжский Посад",

"Добрый",

"Золотая Русь",

"Иваныч",

"О!",

"Просто Азбука",

"Сады Придонья",

"Тёма",

"Фруктовый сад",

"ФрутоНяня",

"Я",

J7,

Rich,

Villa Dini.

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