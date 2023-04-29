"Он гораздо безопаснее": назван лучший заменитель сахара

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, безопасной альтернативой сахару является стевия. Экстракт стевии намного слаще сахара, а его неоспоримым преимуществом является нулевая калорийность.

По словам эксперта, стевия не участвует в углеводном обмене в организме, а также термостабильна и не разрушается при варке. Однако главная проблема с этим заменителем сахара — найти подходящий продукт.

"Просто заваривать — не лучшая идея, получится жидкость со специфическим вкусом. Ищите максимально очищенные сиропы. Еще одна важная деталь — следите за тем, чтобы в составе стевии не было других добавок — искусственных подсластителей, фруктозы и т. д. Тогда этот продукт нужно исследовать отдельно", — сообщила врач в своем Telegram-канале.

Стевия подходит для приготовления чизкейков, тортов, кондитерских изделий.

Еще одним хорошим заменителем сахара является эритрит. Он менее сладкий и содержит калорий (около 20 на 100 граммов). Врач считает, что этот вариант подойдет тем, для кого стевия горькая. Другие преимущества эритрита включают отсутствие кариеса и вздутия живота.

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