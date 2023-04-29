В Росконтроле назвали лучшие марки подсолнечного масла

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Росконтроль провел исследование нерафинированного подсолнечного масла и назвал лучшие марки, на которые стоит обратить внимание. Об этом сообщает pchela.news.

В список включено подсолнечное масло от пяти производителей. Они отличаются неповторимым ароматом, высоким содержанием фосфолипидов и витамина Е.

Итак, вот лучшие марки:

масло подсолнечное нерафинированное "Благо" высший сорт;

масло подсолнечное нерафинированное "Слобода" первого сорта;

масло подсолнечное нерафинированное "Россиянка" первого сорта;

масло подсолнечное нерафинированное "Каждый день" первого сорта;

масло подсолнечное нерафинированное "Золотая семечка" первого сорта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.