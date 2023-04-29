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Первые признаки алкогольной зависимости: врач рассказала как их распознать

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Здоровье

По мнению медицинского психолога Дианы Лобановой, существует несколько признаков, указывающих на начало алкогольной зависимости.

Первые признаки алкогольной зависимости: врач рассказала как их распознать

"Когда человек идет в магазин специально за алкоголем после работы, чтобы расслабиться после напряженного дня, это уже серьезный тревожный сигнал", — сказала эксперт "Мосленте".

Помимо повторяющихся действий, направленных на употребление алкогольных напитков, доктор также отметила постоянные попытки оправдать вредные привычки.

Наконец, для зависимости характерны регулярные перепады настроения. Человек может стать агрессивным и раздражительным, когда речь заходит об алкоголе.

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Стадии алкоголизма/алкогольная зависимость/как бросить пить алкоголь/три стадии алкоголизма
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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