Первые признаки алкогольной зависимости: врач рассказала как их распознать

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению медицинского психолога Дианы Лобановой, существует несколько признаков, указывающих на начало алкогольной зависимости.

"Когда человек идет в магазин специально за алкоголем после работы, чтобы расслабиться после напряженного дня, это уже серьезный тревожный сигнал", — сказала эксперт "Мосленте".

Помимо повторяющихся действий, направленных на употребление алкогольных напитков, доктор также отметила постоянные попытки оправдать вредные привычки.

Наконец, для зависимости характерны регулярные перепады настроения. Человек может стать агрессивным и раздражительным, когда речь заходит об алкоголе.

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