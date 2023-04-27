Врач Ольга Лушникова заявила гражданам РФ о вреде употребления обезжиренных продуктов

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Ольга Лушникова заявила о вреде обезжиренных продуктов для здоровья человека. Она указала, что такой рацион может негативно сказываться на иммунной системе, настроении, либидо и фертильности.

Эксперт также отметила, что частое употребление обезжиренных продуктов может привести к повышению уровня холестерина из-за большого количества рафинированного сахара или сахарозаменителей, которые добавляются производителями, пишет Газета.Ru.

"Организм, не получая это жизненно необходимое вещество с едой, начинает синтезировать его самостоятельно, чаще в избытке. Кроме того, жир играет ещё одну важную роль — улучшение вкусовых качеств продуктов. Чем меньше жирность, тем менее приятный вкус", — объясняет специалист.

Кроме того, Лушникова предупредила о вреде сливочного масла пониженной жирности, которое содержит трансжиры, способные вызвать атеросклероз, опухоли, сердечно-сосудистые заболевания и другие проблемы.

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Обезжиренные молочные продукты, от которых лучше отказаться