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На свет появились девочки, зачатые с помощью робота и Sony PlayStation

1:17
Здоровье

С роботами не шутят — с ними рождают детей. В Испании на свет появились первые две здоровые девочки, зачатые с помощью роботов.

На свет появились девочки, зачатые с помощью робота и Sony PlayStation

Исследователи из Барселоны создали особого робота для инъекций биологического материала, производимых в рамках экстракорпорального оплодотворения. Это позволило полностью автоматизировать всю процедуру ЭКО. Теперь она проводится намного точнее, причём для проведения данного процесса использовали контролёр популярный игровой приставки Sony PlayStation 5.

Как сообщается, робот был разработан на основе микроскопа, чашки Петри, специальный механизированной иглы и лэптопа. Контролёр приставки позволяет осуществлять управление всем процессом оплодотворения, во время которого робот прокалывает яйцеклетку матери и вводит туда биологический материал отца.

Сообщается, что благодаря использованию этой технологии уже оплодотворено чуть более 13 яйцеклеток. Эмбрионы затем имплантируются в матку женщин, которые хотели бы выносить ребёнка. Использование данного робота может заметно снизить стоимость процедуры ЭКО, которая только в США составляет около $20 000.

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Ребенок на заказ: одобряет ли церковь ЭКО и суррогатное материнство?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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