Онколог Черёмушкин: отдых в жарких странах может стать причиной рака

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отправляющимся на отдых в жаркие страны и регионы нужно брать с собой солнцезащитные крема. Именно кожа может крайне негативно отреагировать на солнечные ожоги.

Любителям часто отдыхать в жарких странах угрожает рак кожи, как рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черёмушкин. Поэтому при поездках в такие государства и регионы нужно беречь кожу и пользоваться защитными кремами, сообщил он News.ru.

Эксперт также отметил, что ещё один фактором риска опухолей являются инфекционные заражения. Тем опаснее не слишком развитые страны, где распространены разного рода вирусы, а продукты питания и напитки не всегда безопасны для микрофлоры. Всё это может сказаться на здоровье.

Черёмушкин посоветовал сохранять привычный режим во время длительных перелётов, иначе это приведёт к перенагрузке иммунитета. Если нужно отправляться очень далеко, то лучше надолго — не менее чем на 10-12 дней. Тогда организм успеет беспрепятственно перестроиться. А по возвращению на родину нужно какое-то время не посещать массовые мероприятия, чтобы не подцепить "родную" инфекцию, про которую иммунитет уже успел "подзабыть".

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