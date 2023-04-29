Врач поделилась своим мнением о безопасном количестве потребления шоколада

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, поделилась экспертным мнением о безопасном количестве потребления шоколада. Соблюдая это рекомендуемое количество, можно наслаждаться сладким лакомством без ущерба для здоровья и фигуры.

Чтобы избежать проблем с увеличением веса и диабетом, важно знать свои пределы.

В среднем безопасно употреблять не более 20 граммов темного шоколада в день, который содержит не менее 50% сухих веществ какао. Это составляет 1/5 плитки шоколада или три маленьких квадратика.

В качестве альтернативы вы можете съесть три маленьких кусочка шоколадных конфет.

По словам врача, такое количество шоколада можно съесть сразу или разделить на три порции. Также рекомендуется есть шоколад в качестве десерта после основного приема пищи, чтобы избежать резкого скачка уровня сахара в крови.

Употребление шоколада в умеренных количествах может быть частью здорового образа жизни. Следуя этим рекомендациям, вы сможете удовлетворить свою тягу к сладкому, не беспокоясь о негативных последствиях для здоровья.

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