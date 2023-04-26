Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Полибин объяснил, кому нужно сделать прививку от кори

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России наблюдается резкий рост заболеваемости корью. В связи с этим главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин порекомендовал гражданам страны пройти вакцинацию.

В интервью РБК он отметил, что прививку следует сделать детям и взрослым в возрасте до 35 лет, которые ещё не сталкивались с корью, не делали прививку против неё или же вакцинировались однократно.

Как пояснил специалист, ребёнка необходимо прививать от опасного заболевания в 12 месяцев и ревакцинировать в шесть лет.

Полибин добавил, что россиян, в анамнезе которых есть лишь одна прививка, ожидает однократное введение медпрепарата при вакцинации. По словам эксперта, об иммунизации должны задуматься граждане РФ до 55 лет, работающие в условиях, которые могут спровоцировать распространение кори.

Ранее врач-педиатр Юлия Зарипова сообщила, что маленькие дети, взрослые старше 30 лет и люди с иммунодефицитом нередко переносят корь в тяжёлой форме.

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