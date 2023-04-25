Пародонтолог: щель между передними зубами может спровоцировать ряд серьёзных заболеваний

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Щель между передними зубами (диастема) — это не только эстетический недостаток, но и проблема, которая может привести к проблемам со здоровьем.

Какие опасности таит в себе щербинка между зубами рассказал кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Медик отметил, что если ширина диастемы больше 1,5 мм., то это может привести к негативным последствиям.

Ранее врач Захарова объяснила, кому подойдёт электрощётка.

Помимо того, что дефект негативно отражается на дикции, данный недостаток может привести и к более серьёзным проблемам.

"Щель между зубами открывает мягкие ткани десны, которые постоянно травмируются при любом надкусывании и жевании. Из-за этого диастема также может увеличиваться", — цитирует слова ортопеда Общественная Служба Новостей.

Травмы дёсен, в свою очередь, становятся причиной пародонтита. Инфекция может проникать в другие системы организма, что чревато септическим эндокардитом, ревматоидным артритом, повреждением надпочечников и другими болезнями, предупредил пародонтолог.

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