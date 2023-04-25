Врач: гипертоники могут не пережить сильную магнитную бурю

Мощные магнитные бури наподобие накрывшей в эти дни Землю способствуют повышению риска летальных исходов в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Капнинская.

Медик уточнила, что магнитные бури таят особую опасность для гипертоников.

"Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства", — сказала Капнинская в беседе с KP.RU.

Авторы сослались на результаты исследований, которые утверждают, что смертность среди "сердечников" во время сильной солнечной активности возрастает, в частности, от инфаркта — на 5%.

Помимо этого у людей, страдающие повышенным артериальным давлением, оно поднимается ещё больше, сердечный ритм сбивается, и они чаще попадают в больницу.

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