Врач-педиатр Зарипова рассказала, как защититься от кори

С начала 2023 года корь выявили в 44 регионах России. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём и является одним из самых заразных заболеваний в мире — контагиозность составляет 90 процентов. К первым симптомам кори относятся: повышение температуры, упадок сил, кашель, насморк, воспаление глаз, пятнистая сыпь на коже.

Врач-педиатр Юлия Зарипова рассказала, что у переболевших корью возникают серьёзные осложнения, которые могут стать причиной летального исхода: поражение головного мозга, слепота и пневмония.

"Осложнения чаще всего развиваются у детей в возрасте до пяти лет, у взрослых старше тридцати лет, а также у лиц, имеющих иммунодефицит", — заявила специалист.

Единственный способ защиты от смертельной инфекции — вакцинация.

"Первая вакцинация против кори проводится в возрасте одного года, вторая вакцинация — в возрасте шести лет. Таким образом, должно быть две прививки в течение жизни", — отметила педиатр в беседе с изданием "Петрозаводск говорит".

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